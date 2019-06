Trasporto pubblico, Caracausi (Idv): “Ars, 50 milioni sono passo avanti importante”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Lo sblocco da parte della commissione Bilancio dell’Ars di 50 milioni di euro per il trasporto pubblico siciliano è un importante passo in avanti che tutela anzitutto i cittadini che, per primi, avrebbe subito le conseguenze nefaste di un taglio alle linee urbane ed extraurbane. Attendiamo che l’accordo con lo Stato venga definito, così da liberare le somme che comprendono anche i 50 milioni per il trasporto, ma è necessario fare di più per garantire il servizio nelle grandi città, Palermo in primis”. Lo dice Paolo Caracausi, vice segretario regionale di Italia dei Valori e presidente della Terza commissione del consiglio comunale di Palermo.