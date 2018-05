Ast, i sindacati lanciano l'sos: "Mancano mezzi, personale e liquidità"

Dopo i tagli effettuati in finanziaria al trasporto pubblico Locale e la riduzione cospicua delle risorse destinate all’Ast, i sindacati lanciano l'allarme. "C’è forte preoccupazione fra i lavoratori per il loro futuro e per la stessa sopravvivenza dell’azienda pubblica". Dicono i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, Franco Spanò, Amedeo Benigno e Agostino Falanga.

Per i sindacalisti "I ritardi nei pagamenti degli stipendi e le difficoltà a fare fronte alle spese di gestione e dei fornitori ampliatesi negli ultimi mesi sono il chiaro ed evidente segnale delle gravi difficoltà in cui vive l’azienda a corto di liquidità, di personale e di mezzi e questo mette a repentaglio la garanzia nell’erogazione dei servizi e la loro qualità. Siamo ancora in presenza di una nuova governance aziendale incompleta ed incerta e di una proprietà disinteressata alle sorti dell’azienda che così rischia di essere cannibalizzata nel processo di liberalizzazione e di privatizzazione del settore".

Per superare le preoccupazioni e rilanciare l’azienda, i sindacati hanno chiesto un immediato incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore ai Trasporti Marco Falcone.