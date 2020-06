Trasporti, Faraone: "Governo regionale attento a Lega e distratto su isolamento Sicilia"

"Il Frecciarossa finalmente collega Torino a Reggio Calabria. Una ottima notizia. Sarebbe veramente straordinario se attraverso il ponte sullo Stretto potesse arrivare fino a Palermo ma intanto vi assicuro che potremmo accontentarci di molto meno. Magari dell’incremento dei collegamenti marittimi veloci tra Villa San Giovanni e Messina per 'approfittare' dei nuovi servizi dal Nord. Magari di qualche treno regionale in più per connettere velocemente Messina con Palermo, Catania e Siracusa, in coincidenza con i nuovi treni da e per la Calabria”. Lo scrive sul suo blog il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Magari - aggiunge - di arrivare a Messina dal nord e non trovarci senza più treni già dalle 21.30. E magari, visto che il nuovo Frecciarossa parte da Villa San Giovanni alle 7:18, avere un treno che da Palermo o da Catania ci permetta di arrivare a Messina in tempo per raggiungerlo. Magari... - conclude Faraone - invece dobbiamo accontentarci di un governo regionale tanto attento a dare un assessore alla Lega nord, quanto distratto sul nostro isolamento dal resto del Paese".