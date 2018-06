Ponte Corleone, Chinnici: "Con aumento operai e turni di lavoro si ridurranno i disagi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Accogliamo positivamente la nota dell'amministrazione comunale circa la richiesta di aumento del numero di operai e di conseguenza i turni di lavoro affinchè si possano ridurre i giorni di disagi per gli automobilisti. Cosa che abbiamo chiesto fin da subito". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Dario Chinnici, che agiunge: "G uardiamo anche oltre cercando di trovare soluzioni per alleviare i futuri disagi per quando i lavori interesseranno la carreggiata lato mare, proponendo la Ztl free lungo via Roma la cui circolazione corrisponde proprio allo stesso senso di marcia della carreggiata che verrà interessata dai lavori".