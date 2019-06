I palermitani non mollano la macchina, solo l'1% usa la bici: è sempre incubo traffico

Solo 1% dei palermitani usa la bici per andare a lavorare, il 9% i mezzi pubblici, il 12% va a piedi. La stragrande maggioranza, ovvero il 78%, si sposta in auto e moto. A fornire i dati, nel corso di un'audizione in commissione Attività produttive, è stato l'assessore alla Mobilità Giusto Catania, che ha annunciato a breve l'adozione del Pums: il Piano urbano della mobilità sostenibile. "Ci stiamo lavorando - dice l'assessore - la prossima settimana dovremmo portarlo in Giunta, dopodiché lo presenteremo".

Ridurre gli spostamenti in auto, e conseguentemente "abbattere" il traffico automobilistico (problema atavico per Palermo), non è impresa facile. Per via di una tara culturale congenita nei palermitani, che non "mollano" la macchina, ma anche per le scarse alternative offerte dal trasporto pubblico urbano. "La nostra filosofia è quella di proseguire sulla strada delle pedonalizzazioni, delle piste ciclabili e dell'implementazione del tram".

I consiglieri di opposizioni, però, chiedono all'amministrazione comunale chiedono "soluzioni energiche e immediate". Così Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio, che afferma: "In diverse occasioni, Palermo è risultata essere la più trafficata o la seconda tra le città più trafficate d'Italia. Comunque una delle più trafficate al mondo. Vero è che l'assessore ci ha spiegato che a breve verrà adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile, ma è pur vero che i primi risultati tangibili con l'entrata in vigore di tre linee importanti dei tram (dalla stazione centrale alla statua, il completamento di quello della circonvallazione e di via Notarbartolo), si avranno solo dopo il 2024. Sempre che non ci siano problemi nei cantieri, cosa che purtroppo accade spesso a Palermo".

"I risultati non possono essere immediati, ma nel medio-lungo termine. Rispetto a cinque anni fa la situazione è migliorata" risponde Catania. Ma l'opposizione incalza. "Già nel 2014 - dichiara il consigliere Alessandro Anello, capogruppo di Per Palermo con Fabrizio - era stata proclamata la Rivoluzione del traffico a Palermo con l'allora e attuale assessore Catania: i risultati finora sono stati invece disastrosi con debiti per Amat e traffico per i palermitani".

"Ci sembra che sindaco e assessore abbiano idee tutt'altro che chiare su come affrontare il problema traffico - concludono Anello e Gelarda -. Chiediamo l'apertura di una serie di tavoli di concertazione, con proposte da mettere nero su bianco, che coinvolgono i Consigli di circoscrizione, le associazioni di categoria dei commercianti e anche quelle dei cittadini. Non ci si può trincerare in qualcosa che partirà fra cinque anni, mentre i palermitani perdono salute, tempo e denaro".