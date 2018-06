Salvatore Tarantino (Terza): "Torna l'illuminazione pubblica a Bonagia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Finalmente, dopo un costante lavoro in sinergia tra il consigliere della III Circoscrizione Salvatore Tarantino e la Partecipata AMG diretta dal Presidente Gianpaolo Galante, si è riusciti a ripristinare l' impianto dell'illuminazione pubblica del quartiere Bonagia, da tempo funzionante al 50% del suo potenziale, a causa di un doppio guasto, dovuto ai trasformatori ed agli interruttori VOR. Oggi- dice il consigliere- il quartiere gioisce di un risultato ottenuto con la collaborazione, non solo del direttore dei lavori, ma anche con i cittadini che ogni giorno hanno vissuto con me l'evoluzione della problematica, e che oggi finalmente godono della luce tanto attesa.