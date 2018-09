Tmb a Bellolampo, Chinnici (Pd): “Attivata linea compost, adesso decolli la differenziata”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’attivazione della linea compost del Tmb di Bellolampo è un’ottima notizia per Palermo: la Rap risparmierà un milione di euro l’anno e la raccolta differenziata potrà finalmente decollare. Un obiettivo imprescindibile per questa amministrazione che, grazie a Giuseppe Norata, sta facendo grandi passi in avanti, anche se la strada è ancora lunga. La linea compost consentirà anche di intercettare la frazione organica di mercati, mercatini, hotel e ospedali”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, che oggi ha partecipato alla cerimonia di attivazione presso la discarica di Bellolampo insieme al consigliere comunale del Pd Francesco Bertolino.