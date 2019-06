Tirocini alla Regione, Diventerà Bellissima: "Grande opportunità di crescita professionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’avvio delle selezioni di giovani laureati per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti retribuiti negli uffici della Regione, rappresenta l’ulteriore conferma della volontà del governo Musumeci di lanciare segnali forti e di adoperarsi appieno con l’obiettivo di offrire ai giovani siciliani opportunità di crescita professionale e sbocchi occupazionali. Un intervento importante, che rappresenta soltanto l’inizio di un impegno che il presidente Musumeci e questo governo, vogliono mantenere nei confronti dei giovani siciliani”. Lo afferma Domenico Bonanno, coordinatore uscente dei giovani e componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima. “Ottima sinergia tra Regione e Università, opportunità di crescita professionale per tanti giovani siciliani e una boccata di ossigeno per gli uffici della regione. Un primo esperimento che auspichiamo venga reiterato su più ampia scala - conclude Bonanno - a conferma della volontà di questo governo di voler trasformare la Sicilia da terra di partenze, a luogo dove poter immaginare e costruire un futuro".