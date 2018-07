Tgs licenzia 4 lavoratori, Caracausi: "Intervenga il sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La decisione dell'emittente televisiva Tgs di procedere al licenziamento di quattro impiegati, a causa della crisi e della contrazione dei profitti, è una pessima notizia per l'intera città non solo perché segnala le difficoltà di un'azienda importante, ma anche perché rischia di depauperare l'offerta televisiva locale. Chiediamo alla società di ripensarci e di trovare forme alternative di taglio dei costi. Il sindaco Orlando faccia sentire la propria voce a favore dei lavoratori, così come farà il Consiglio comunale a cui presenteremo subito un ordine del giorno ad hoc". Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv di Palermo.