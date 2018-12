Terremoto a Catania, Orlando: "Palermo è vicina ai cittadini e ai soccorritori"

"A nome di tutta la città e dell'amministrazione desidero esprimere la mia solidarietà alle comunità etnee colpite dal terremoto e la

gratitudine ai soccorritori e ai semplici cittadini che si stanno prodigando per l'assistenza". A dirlo è il sindaco Leoluca Orlando, in merito al sisma che ha scosso Catania. Il terremoto ha colpito in particolar modo Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. Danneggiata anche la chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale: crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio, venerato perchè ritenuto il protettore dei terremoti.