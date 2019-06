Terrasini ricorda gli ex sindaci: appeso nell'aula consiliare un quadro con i loro nomi

L'amministrazione di Terrasini, guidata dal sindaco Giosuè Maniaci, ricorda gli ex sindaci che si sono succeduti alla guida del Comune dal 1884 ad oggi e sceglie il 2 giorno, festa della Repubblica Italiana, per farlo. Nell'aula consiliare alla presenza degli ex primi cittadini ancora in vita e dei familiari di quelli deceduti, ieri, è stato appeso un quadro che riporta tutti i loro nomi.

"Un modo - ha detto Maniaci - per esprimere loro riconoscenza per l’impegno amministrativo profuso, per il servizio reso, ciascuno con le proprie caratteristiche di pensiero e di azione, per il bene del paese e del territorio. Abbiamo voluto festeggiare il 2 giugno in maniera diversa ed è stata veramente una giornata emozionante all'insegna dei nostri valori democratici e repubblicani".

La cerimonia è stata anche per presentare la nuova veste della stanza che è stata rinnovata con nuovi arredi. Il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale, Virginia Ferrigno, hanno consegnato agli intervenuti delle pergamene con i nomi di tutti i sindaci che si sono succeduti alla guida del paese.