Terrasini, dalla videosorveglianza agli arredi urbani: i progetti approvati con il bilancio 2018

Si è tenuta oggi la conferenza stampa tra Amministrazione e Consiglio Comunale, nel corso della quale sono stati presentati pubblicamente gli impegni più significati assunti con il bilancio 2018 e con gli emendamenti al bilancio. Iniziative, forniture e progettiche saranno concretizzati nelle prossime settimane. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Giosuè Maniaci, il presidente del Consiglio Comunale Virginia Ferrigno, gli assessori Angelo Cinà, Vincenzo Cusumano e Arianna Fiorenza e i consiglieri comunali Nunzio Maniaci, Rosaria Li Cavoli e Salvo Brunetti

Sono state fornite notizie dettagliate su diversi impegni di spesa relativi ad iniziative amministrative in corso di realizzazione.

- Ampliamento del sistema di videosorveglianza, con acquisto di nuove telecamere fisse e mobili, per rafforzare il controllo in diverse zone del territorio comunale: euro 33.000,00;

- Fornitura di arredi e attrezzature per il Parco Giochi Comunale: euro 39.000,00;

- Acquisto panchine artistiche: euro 12.000,00;

- Fornitura di arredo urbano (cestini, vasi, panchine etc ) per tutto il territorio comunale: euro 46.000,00;

- Fornitura nuovi pali e materiale per l’illuminazione pubblica: euro 29.000,00;

- Manutenzione stradale (con particolare attenzione per la via Francesco Crispi): euro 42.000,00;

- Manutenzione dello Stadio Comunale “Salvatore Favazza”: euro 8.000,00;

- Incarico per la sistemazione della scala di accesso alla spiaggetta “Praiola” (e per interventi di manutenzione e messa in sicurezza e creazione di percorsi per altri accessi a mare): euro 8.200,00;

- Incarico tecnico per la digitalizzazione variante Piano Regolatore Generale: euro 23.000,00;

- Stanziamento contributi alle società sportive per le attività 2018-2019: euro 40.000,00.

- Servizio di pulizia straordinaria zone centro storico: euro 16.500,00;

- Fornitura scale e solleva-feretri per il cimitero comunale: euro 10.000,00;

- Fornitura libri per la Biblioteca Comunale: euro 5.000,00;

- Acquisto n. 3 sedie a rotelle per gli istituti scolastici cittadini: euro 400,00;

- Acquisto apparecchiature informatiche per la Biblioteca Comunale: euro 9.600;00;

- Acquisto attrezzatura-magnetofono per amplificazione, registrazione e “resocontazione”delle attività del Consiglio Comunale: euro 20.000,00;

- Attivazione servizio Civico comunale (prestazione lavorativa per 11 soggetti): euro 10.000,00.

“ L’Amministrazione – ha concluso il Sindaco Giosuè Maniaci –ha dato seguito a molte richieste avanzate dai consiglieri comunali ed oggi si dimostra ancora una volta che, pur nel rispetto dei ruoli e delle competenze, se si lavora in sintonia e rispettando i tempi dell’approvazione del Bilancio, è possibile realizzare obiettivi importanti e concreti a beneficio della collettività”.