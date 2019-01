Stallo sulla vertenza Blutec, il sindaco di Termini: "Necessario coinvolgere Fca"

"Lo ripetiamo da mesi, il Mise non consideri la vertenza Termini Imerese chiusa. Sarebbe l'ennesimo errore, questa volta irreparabile. E' trascorso troppo tempo dalla visita del ministro Di Maio, che ha promesso impegno e determinazione nella risoluzione della, oramai drammatica, vicenda che vede coinvolte centinaia di famiglie". Il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, torna a parlare della difficile situazione dei lavoratori dell'ex stabilimento Fiat.

Continuano a non esserci certezze in merito all’avanzamento del piano industriale, così come non ci sono garanzie per i lavoratori. Tanto che ieri i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di chiedere un incontro urgente al presidente della Regione Nello Musumeci e al prefetto di Palermo Antonella De Miro per sollecitare le risposte.

Secondo il primo cittadino l"unica soluzione concreta" è "il coinvolgimento di Fca, a sostegno di una seria industrializzazione. Oggi stesso, ho avuto modo di contattare, seppur telefonicamente, il presidente della Regione, al quale ho chiesto un incontro, che si terrà nei prossimi giorni probabilmente, entro la settimana corrente".