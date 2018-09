"Mezzogiorno tutti i giorni": a Palermo la "Leopolda del Sud"

“Cari amici, ci siamo! Segnatevi in calendario queste due date: 5 e 6 ottobre, un venerdì e un sabato. Ci vediamo al teatro Santa Cecilia di Palermo per ‘Mezzogiorno tutti i giorni’. Sarà una due giorni piena di sorprese e di novità. Ospiti della politica nazionale e dei territori, della società civile e delle professioni si alterneranno sul palco per affrontare e approfondire tutto ciò che può rappresentare la ripartenza del Mezzogiorno". Lo annuncia su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone.

"Partiremo dalle criticità - spiega Faraone - dalle tante criticità, ma senza perder d’occhio le enormi potenzialità che abbiamo intorno, in termini di capitale umano e di ricchezza del territorio. La sfida è quella di concludere la due giorni con una nuova visione economica e sociale per il Sud, un piano che stia nella contemporaneità ma che sia proiettato al futuro. Perché, mentre questo governo gialloverde pensa a politiche del passato, noi pensiamo che il Sud debba ritornare al futuro. Iscrivetevi, partecipate, intervenite scrivendoci a mezzogiornotuttiigiorni@gmail.com".