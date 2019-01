Teatro Biondo, 12 candidature per il dopo Alajmo: al via la procedura di nomina

Dodici candidati in lizza per sostituire Roberto Alajmo alla giuda del teatro Biondo. Al termine del suo mandato, Alajmo ha deciso di dire addio alla direzione dello stabile di prosa. Ed è così scattata la procedura per l'assegnazione del nuovo incarico. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 14 dicembre 2018, è scaduto venerdì scorso. E già sono arrivate le manifestazioni d'interesse.

Lo rende noto il presidente dell'associazione teatro Biondo stabile di Palermo, Giovanni Puglisi. "Il Consiglio d'amministrazione - si legge in una nota del teatro - sarà convocato prossimamente per l'avvio della procedura di nomina". E' la prima volta che il teatro ricorre a un bando pubblico per la nomina del direttore.