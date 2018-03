Consorzi e atenei universitari: “Presto un tavolo tecnico sul decentramento”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A breve sarà avviato un tavolo tecnico con i rappresentanti dei Consorzi universitari e degli Atenei siciliani, per una rivisitazione complessiva del decentramento universitario, anche in termini di governance. Questo è quanto discusso ieri, durante una riunione convocata da Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale, in accordo con l’assessore al Bilancio Gaetano Armao, cui hanno partecipato i rappresentanti dei Consorzi universitari della Regione. In particolare, è stata assicurata a questi ultimi la continuità dell’erogazione finanziaria regionale, anche in considerazione del ridotto apporto economico proveniente dagli Enti locali dopo l’arretramento degli interventi, un tempo in capo alle amministrazioni provinciali.

“Sono convinto che i Consorzi universitari debbano essere messi nelle condizioni di proporre un’offerta formativa di qualità pari a quella delle sedi centrali – spiega Lagalla - sia pure limitatamente a corsi di studio che sappiano intercettare le direttrici dello sviluppo territoriale, valorizzando le vocazioni delle aree geografiche di riferimento. L’avvio del tavolo tecnico sarà, quindi, utile per intervenire sia in termini di governance e gestione, in sinergia con i pareri e le proposte che saranno avanzate, sia per dare maggiore respiro alla proposta didattica delle sedi distaccate degli atenei siciliani”.