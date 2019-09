Rifiuti, a Palermo la Tari è sempre più cara: "Nel 2018 aumenti del 10%"

La Tari pro capite in Sicilia nel 2018 è aumentata dell’8% rispetto all’anno precedente. A Palermo la situazione è ancora peggiore, con un aumento dei costi vicino al 10%. I dati analitici, che riguardano la tassa sui rifiuti pagata da cittadini e imprese, sono contenuti nel report dell’Osservatorio sulle tasse locali di Confcommercio, che parla di "peso insostenibile e spesso ingiustificato".

Il dato della Sicilia è il peggiore in Italia dopo l’Umbria, a conferma della sempre crescente distanza tra il servizio offerto e i fabbisogni standard. Nello specifico, Palermo contribuisce con 122 milioni e mezzo al costo della Tari (che a livello nazionale ammonta a 9 miliardi e mezzo).

"Paghiamo di più a fronte di un servizio sempre più scadente. L’allarme lanciato il mese scorso trova adesso riscontro nei numeri ufficiali di Confcommercio. E i dati diffusi dalla Regione sulla raccolta differenziata, con Palermo al 18,9%, non si avvicinano nemmeno lontanamente a uno standard appena accettabile, considerato che per legge si dovrebbe raggiungere almeno il 65% e che la media siciliana è attestata al 39%". A dirlo è Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e membro della Giunta Nazionale di Confcommercio con delega all’ambiente.

"Non possiamo rassegnarci al deterioramento del senso civico che ha prodotto guasti sotto il profilo del decoro urbano, dell’ambiente, della igiene pubblica, della salute e dell’immagine della città - prosegue Di Dio -. Ormai Palermo vive di emergenze, come se non fosse possibile affrontare e risolvere i problemi in modo razionale e programmatico. Continueremo a chiedere all’amministrazione comunale di garantire standard di servizio all’altezza di una grande capitale a vocazione turistica. Solo così si può accrescere quel senso civico che invece si sta perdendo e che rischia di alimentare una pericolosa deriva culturale".

"Un servizio efficiente di raccolta e gestione dei rifiuti urbani non può che portare benefici all’ambiente ma anche a quell’irrinunciabile esigenza di decoro, di immagine e di igiene pubblica, che dovrebbe caratterizzare normalmente le nostre città. Invece, da anni, registriamo situazioni critiche, specialmente in molte città del sud. Pretendere un servizio adeguato è doveroso, a tutela di tutti i cittadini e della loro salute".

"La situazione fotografata dal report nazionale di Confcommercio - conclude Patrizia Di Dio - richiede risposte urgenti. La proposta è quella di avviare azioni concrete ed efficaci affinché si limiti la libertà, fino ad ora concessa ai Comuni, di poter determinare il costo dei piani finanziari includendo voci di costo improprie (come quelli del personale), vincolando gli enti locali al rispetto di norme di legge come quella che li obbliga a tenere conto dei fabbisogni".