Tari, scadenza il 30 aprile: in arrivo modello F24 precompilato dal Comune

Il 30 aprile prossimo scade il termine per il pagamento dell’acconto Tari per l'anno 2018. La comunicazione arriva direttamente dagli uffici comunali di Palazzo delle Aquile. "In questi giorni - si legge in una nota - l’amministrazione comunale sta inviando il modello F24 precompilato e che riporta l’importo dell'acconto da versare, calcolato sulla base delle tariffe Tari vigenti nell’anno 2017, comprensive dell’addizionale provinciale prevista per legge".

La rata di saldo, per la quale è previsto l’invio di una successiva comunicazione, dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2018 e terrà conto delle tariffe deliberate dal Consiglio comunale per l’anno 2018. (Sul sito del Comune è possibile trovare maggiori informazioni)