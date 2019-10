Cep, collocata (per la terza volta) la targa in memoria di Impastato: "Si recuperi la villetta"

Collocata per la terza volta al Cep la targa in memoria di Peppino Impastato. Dopo i raid e gli incendi dei vandali, che hanno devastato la targa, il Movimento 5 Stelle chiede al Comune il recupero della villetta intitolata al militante di Democrazia proletaria. "Non servono cerimonie, ma azioni concrete". Così i pentastellati, che il 2 ottobre hanno depositato un'interrogazione scritta al sindaco Leoluca Orlando per chiedere, al di là della valenza del gesto, cosa si farà concretamente per il recupero dell'area.

I consiglieri comunali Viviana Lo Monaco, Concetta Amella e Antonino Randazzo, unitamente alla consigliere della sesta circoscrizione Daniela Tumbarello (la quale aveva già depositato due mozioni in cui si chiedevano interventi a tutela di questo luogo) hanno chiesto di conoscere se siano previsti interventi di ripristino dell’illuminazione nella villetta o la realizzazione di un nuovo impianto e, in questo caso, quando saranno effettuati i lavori; se siano previsti lavori di recupero dell’area verde della villetta; se siano stati destinati dei fondi per la realizzazione di quanto sopra richiesto e, in caso positivo, di quale importo dispone l’amministrazione, nonché quando prevede di iniziare e di ultimare i lavori; se sia programmata l’installazione di telecamere per la videosorveglianza della villetta.

"Per troppo tempo l’amministrazione comunale ha abbandonato all'incuria non solo la villetta, ma l’intero quartiere. Questo è il momento delle azioni concrete che consentano ai residenti di vedere garantiti i propri diritti, così da poter recuperare la necessaria fiducia nelle istituzioni", dichiarano gli esponenti grillini.

A seguito del danneggiamento avvenuto qualche settimana fa, si è attivato un tavolo congiunto fra la Terza commissione consiliare, la Sesta circoscrizione, la polizia municipale, la polizia, l’istituto comprensivo Giuliana Saladino e l’associazione San Giovanni Apostolo, che ha concordato con l'amministrazione comunale un piano di interventi di riqualificazione della piazza. "Il posizionamento della nuova targa è solo un passaggio di riqualificazione del territorio - afferma il sindaco Leoluca Orlando - il quartiere San Giovanni Apostolo è un luogo importante della città e nel nome di Peppino Impastato vogliamo mandare messaggi positivi ai cittadini del quartiere. L’amministrazione comunale farà la sua parte per rendere accogliente e pulito il quartiere e confidiamo nella collaborazione dei cittadini".