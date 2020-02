Taglio dei parlamentari, protesta davanti alla sede Rai di viale Strasburgo

Un gruppo di manifestanti si è raccolto oggi pomeriggio davanti alla sede Rai di Palermo in viale Strasburgo per protestare contro l'assenza di informazione sul referendum del 29 marzo su taglio dei parlamentari. Tra di loro esponenti del partito Volt, dei radicali e di +Europa. Il referendum prevede il taglio di 254 poltrone tra Camera e Senato, modifica fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle.

"Siamo qui per ribadire il diritto all'informazione - dichiara Manfredi Cascino, coordinatore regionale di Volt Sicilia -. Il 29 marzo si terrà una votazione fondamentale per il nostro paese e i cittadini non sono adeguatamente informati. Il servizio pubblico deve farsi carico di questa responsabilità, è una questione di diritti civili".

L'esponente di Volt, nuovo partito europeista molto attivo a Palermo, ha espresso la posizione del partito rispetto al referendum: "Siamo assolutamente contrari al taglio - precisa Cascino -. Il risparmio per i cittadini è ridicolo rispetto al mutilamento che rischia la nostra democrazia. Parliamo di meno di 100 milioni l'anno, pari a un caffè per ogni cittadino italiano. La democrazia non si svende per quattro soldi, è una cessazione di rappresentanza inaccettabile. Per questo motivo voteremo NO."