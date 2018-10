Orlando lancia la sfida al governo: a Palermo la mobilitazione "Mille periferie"

Le tensioni tra Roma e Palermo sembrano destinate ad aumentare. Se da un lato c'è il "fronte" sempre aperto della questione migranti con la divergenza di opinioni - a volere usare un eufemismo - tra il primo cittadino Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dall'altro c'è il tema periferie. Al sindaco, che è anche presidente dell'Anci regionale, non è andato giù il taglio dei fondi. Un mal di pancia dimostrato più volte, dalle note stampa alla decisione di non accogliere il premier Conte in occasione della sua visita in città il mese scorso. Adesso un nuovo capitolo: Palermo ospiterà la manifestazione nazionale "Mille periferie".

L'annuncio è arrivato per bocca del sindaco, sul palco della Leopolda sicula. "I Comuni - ha detto Orlando - sono specchio della tenuta democratica di un paese, l’unica alternativa al populismo culturale. Il 17 ottobre faremo una iniziativa nazionale 'Mille periferie' , patrocinata anche dall’Anci nazionale, per creare una mobilitazione nazionale contro la vergogna del decreto Mille Proroghe. Dobbiamo trasformare le periferie in quartieri con una propria identità evitando luoghi di marginalità, ed è per questo che quando è venuto il presidente del Consiglio Conte a Brancaccio io non sono andato a quella manifestazione. Un provocazione sentire Conte dire che dobbiamo costruire una grande scuola a Brancaccio, la stessa scuola il cui progetto già approvato era finanziato dal bando Periferie".