Modifiche all’incrocio via dei Quartieri-piazza Niscemi, Susinno: “Urge rotatoria”

"Su quella intersezione di via dei Quartieri-piazza Niscemi, in passato c’è chi ha pagato un prezzo troppo alto, definitivo, quindi è necessario trovare soluzioni che garantiscono la sicurezza per gli automobilisti", lo dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune.

"Le recenti modifiche sulla viabilità della zona appena messe in campo dall’amministrazione, ritengo – continua Susinno - che non possano far altro che determinare delle ricadute negative sull’intersezione, sia per la sicurezza veicolare, trattandosi di un incrocio scomposto, ma anche sull’incremento del traffico determinando fenomeni di congestione veicolare. Ho più volte rappresentato le criticità relative all’attraversamento dell’incrocio – continua Susinno - in ultimo anche attraverso un apposito atto ispettivo con cui anche dall’Ufficio Traffico è stata riscontrata 'la criticità dell’intersezione'. Un contesto – conclude Susinno – dove non serve trovare soluzioni postume, sotto l’influenza mediatica, ma soluzioni risolutive come la realizzazione di una rotatoria"