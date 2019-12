CasaPound, striscioni contro il sindaco: ecco i regali di "Babbo Orlando"

"Babbo Orlando e i regali da corn.. retto amministratore". E' quanto si legge in uno degli striscioni esposti al Politeama da CasaPound. I militanti del movimento politico di estrema destra hanno letteralmente tappezzato la ringhiera del teatro con diversi manifesti di contestazione contro la conduzione dell'amministrazione comunale “Ztl 24/24”, “abolizione del parcheggio gratuito dalle 14 alle 16”, “98° città per qualità della vita su 107 in Italia per Il Sole 24 Ore”. E ancora: “emigrazione giovanile”, “disoccupazione record”.

"Anche quest’anno abbiamo voluto congratularci con il sindaco Orlando - afferma sarcasticamente in una nota CasaPound - per i risultati ottenuti in termini di sviluppo e progresso della città. Abbiamo voluto rappresentare concretamente cos’è rimasto sotto l’albero dopo questo nuovo anno di amministrazione tragicomica. Non si stupisca il sindaco-sultano se qualche cittadino, riconoscendolo per strada, lo acclami con epiteti duri ma meritati e soprattutto eviti a padri di famiglia rogne legali per aver espresso il disagio che molti, troppi palermitani patiscono in silenzio a causa di un’amministrazione comunale ai limiti del grottesco".

"Ci auguriamo che alla luce dell’incompetenza manifesta con i riconoscimenti nazionali ed internazionali sin qui collezionati - conclude CasaPound - il sindaco lasci lo scranno senza consumare in Tribunale chi lo critica invocando rappresaglie legali e censure oggi di gran moda nella sinistra italiana in difficoltà".

