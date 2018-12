Striscioni sarcastici di CasaPound contro Orlando: "Buone feste a emigrati e disoccupati"

Sullo sfondo il teatro Politeama, in primo piano uno striscione dal contenuto eloquente: "Orlando augura buone feste ai 12 mila palermitani emigrati". Ad affiggerlo gli attivisti di CasaPound. In un secondo striscione, ecco un altro messaggio d'auguri addebitato al sindaco: "Orlando augura buone feste ai 107 mila palermitani disoccupati".

"Lo abbiamo visto in ogni talk-show televisivo a difendere la causa dei 'migranti' - fa sapere CasaPound in una nota - ha persino regalato la bandiera della nostra città alla nave immigrazionista Aquarius coinvolta nello scandalo dello scarico di tonnellate di rifiuti tossici nei porti siciliani. Mai lo abbiamo sentito parlare dei palermitani emigrati né di quelli disoccupati. Per rimediare alla 'dimenticanza' del sindaco - continua Casapound - abbiamo pensato di portare i suoi auguri ai 12mila concittadini che, secondo l'ufficio anagrafe del Comune, hanno lasciato Palermo nel 2017 e ai 107mila disoccupati palermitani censiti dal Cerfdos".

"E' inoltre singolare che di fronte a una così catastrofica situazione - conclude la nota del movimento politico di estrema destra - il sindaco Orlando faccia salotto con il presidente Mattarella alla Bohém del Teatro Massimo esaltando i titoli di 'Capitale della Cultura e dei Giovani' quando persino Save the Children ha lanciato l'allarme sulla mancanza di opportunità concrete nei 'quartieri dormitorio' in cui risiede il 60% dei bambini palermitani. L'augurio che gli porgiamo, stavolta senza sarcasmo, è quello di fermare il bombardamento di slogan d'accatto con cui ha trasformato la nostra città in Capitale delle Apparenze".

