"Le strade sono in condizioni disastrose", il grido d'allarme dell'Anci

"Gli amministratori siciliani sentono forte il disagio legato al profondo stato di degrado del sistema di viabilità autostradale e secondario fatto di strade dissestate, autostrade a una corsia per deviazioni e restringimenti di carreggiata, vegetazione incontrollata che ostruisce pericolosamente la visibilità e gallerie in cattivo stato e poco illuminate e denunciano una situazione viaria drammatica sulla quale bisogna intervenire in maniera tempestiva". Lo dicono Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario di AnciSicilia.

"Lo stato di crisi finanziaria e istituzionale che ha caratterizzato la vita di questi ultimi anni delle città metropolitane e delle ex province - continuano - ha trasformato una situazione di profondo disagio legata al cattivo stato dei collegamenti su strada, in una condizione disastrosa che lede il diritto alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini. Auspichiamo che enti locali e Regione facciano fronte comune per chiedere allo Stato fondi adeguati che permettano interventi infrastrutturali per una mobilità più agevole e sicura in tutta l'Isola".