"Non lascio la tenda, la strada deve essere riaperta": nuova protesta del sindaco di Polizzi

Il calo delle temperature non spaventa il sindaco di Polizzi, Giuseppe Lo Verde, che ha trasferito il suo ufficio sotto una tenda a Piano Colla per protestare contro la chiusura - ormai da 13 anni - della strada provinciale 119 che collega il paese con Piano Battaglia. "Se entro domani non si annuncia ufficialmente la riapertura - annuncia - da lunedì darò vita a un'altra eclatante manifestazione di protesta, che porterò avanti fino a venerdì, per rendere ancora più visibile la protesta sotto la tenda che terrò per il primo fine settimana di marzo della settimana prossima".

Lo Verde spiega che "La città di Polizzi è compatta. I cittadini sono stanchi. Abbiamo deciso di portare fino in fondo questa protesta perché riteniamo che il nostro Comune è leso nei suoi diritti. Non siamo disposti ad aspettare ancora. Chiediamo interventi immediati e celeri come avviene in altre parti d'Italia".

Numerose le attestazioni di solidarietà gunte al sindaco di Polizzi. Oggi saranno presenti sotto la tenda Pietro Puccio, segretario regionale dell'Aiccre, Salvatore Caltagirone Commissario dell'Ente Parco delle Madonie e l'assessore regionale al territorio e ambiente Toto Cordaro; domani ci sarà anche il vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante.