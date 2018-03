Statuti società partecipate, il sindaco Orlando: "Su Amap tempesta in un bicchiere d'acqua"

Il sindaco Leoluca Orlando si dice "soddisfatto" per l'approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di Giunta sull'adeguamento degli statuti delle aziende. Questo atto, afferma in una nota, "permetterà una gestione ulteriormente efficace ed efficiente delle stesse, in linea con l'indirizzo politico che la Giunta e lo stesso Consiglio comunale vorranno dare".

Sul dibattito legato alla possibilità che l'Amap possa vendere l'acqua di Scillato, Orlando sottolinea: Tutta la vicenda sembra la classica tempesta in un bicchiere d'acqua, perché l'imbottigliamento era già previsto dallo statuto. E' evidente che qualsiasi ulteriore passo può avvenire solo in condivisione con il Comune che, nel confermare la propria scelta politica in materia, fissa come strategia irrinunciabile, seguita sempre in questi anni, il principio dell'acqua come bene comune e pubblico e non oggetto di commercializzazione”.