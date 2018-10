Piazza Marina, DiventeràBellissima: "Stalli per i motocicli vicino all'isola pedonale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’installazione di stalli per motocicli e ciclomotori a ridosso dell’isola pedonale di Piazza Marina, in prossimità di Corso Vittorio Emanuele. È quanto sollecitano numerosi commercianti e residenti della zona, così come fa sapere Domenico Bonanno, coordinatore del movimento giovanile di Diventerà Bellissima: “Alcuni tra loro ci hanno contattati, così abbiamo inviato una nota al sindaco e all'assessore alla mobilità per sollecitare l'intervento nel più breve tempo possibile. Ciò permetterebbe ai cittadini di parcheggiare in sicurezza e nel rispetto delle norme del codice della strada così da poter usufruire dei servizi della zona e accedere a piedi alle zone pedonali.”

Negozianti e residenti si dicono pronti anche ad una raccolta firme nel caso in cui non dovessero avere risposte concrete dall’Amministrazione comunale. “Abbiamo richiesto diverse volte l’installazione di questi stalli perché non capita di rado che clienti e visitatori abbiano difficoltà di parcheggio anche muovendosi con i mezzi a due ruote, in considerazione della presenza dell’isola pedonale 7 giorni su 7”, sottolinea Matteo Abbate, titolare di una parruccherìa di Piazza Marina e tra i promotori di questa richiesta. “Per noi è importante che vengano installati gli stalli, perché spesso i clienti sono costretti ad andare via perché non sono nelle condizioni di parcheggiare neppure i motori. Chiediamo quindi un intervento per favorire sia i negozianti che i visitatori, garantendo sicurezza e facilità di spostamento”.



