Convenzione stadio scaduta, Ferrandelli: "Ripercussioni sulla squadra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il presupposto per partecipare ad un campionato è la licenza che attesti di avere un luogo in cui giocare. La mancata definizione della convenzione tra Comune di Palermo e la Palermo calcio credo stia pregiudicando le scelte commerciali della società stessa che hanno ripercussioni sulla squadra, sulle prestazioni di campionato e sugli investimenti e quindi sulla città". A lanciare l'allarme Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile, in commissione Bilancio.

"Questa vicenda mostra l’incapacità gestionale dell’amministrazione non in grado di portare avanti in tempi certi quanto determinato. La convenzione in esame - precisa Ferrandelli - è frutto infatti di una delibera di giunta del 2014 e dopo tutto questo tempo è del tutto evidente che, essendo gli interlocutori alla guida della città sempre gli stessi, si siano dimostrato incapaci di governance, intempestivi e per certi versi inaffidabili.

Lo stadio Barbera necessita di investimenti e manutenzioni costanti che il comune non è in grado ad oggi di garantire per cui il rinnovo della convenzione può essere ancora una volta una straordinaria opportunità di rilancio della città, di tenuta di impianto oltre di guadagno per il comune.All società - continua - ho chiesto oggi una disponibilità ad inserire più dettagliatamente in convenzione la possibilità di fruire dello stadio, in maniera concordata e secondo esigenze di campionato, per concerto, iniziative culturali e sportive che possano creare opportunità per la città e di investimenti commerciali e quindi lavoro e richhezsa in quella porzione di città usata soltanto ogni 15 giorni al mese. E a questa richiesta mi pare di ci sia stata ampia disponibilità. Il mio impegno - conclude Ferrandelli - è di continuare a pungolare l’amministrazione per porre fine a questa indecente tenelovelas tutta palermitana".