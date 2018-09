Chinnici (Pd): "Convenzione stadio, stallo da superare. Convocheremo gli uffici"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il rinnovo della convenzione con la società Palermo Calcio per lo stadio Renzo Barbera è ancora fermo, nonostante siano passati tre anni dalla delibera di Giunta. Convocheremo in commissione Patrimonio gli uffici, perché questa lentezza è intollerabile. Bisogna trovare una soluzione al più presto, vista anche la disponibilità della società a venire incontro ai bisogni della città: lo stadio deve poter essere utilizzato nel corso dell'anno per concerti ed eventi, senza intralciare il campionato, e al contempo la squadra rosanero deve poter giocare in una struttura all'avanguardia". Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.