Terrasini, 100 lavoratori comunali assunti a tempo indeterminato: "Una giornata storica"

Firmati i contratti a tempo indeterminato per i dipendenti comunali, ex precari, di Terrasini. Si tratta di ben 100 lavoratori che da anni ambivano a raggiungire questo obiettivo. "Una giornata storica per tutta la nostra comunità. Un traguardo straordinario - commenta il sindaco Giosuè Manici - raggiunto grazie alla legge Madia e alle norme attuative della Regione siciliana e a una politica mirata in questi anni dalla nostra amministrazione comunale al fine di arrivare alla firma di questi contratti con le carte economiche e amministrative in regola per procedere alla stipula dei contratti e delle assunzioni. Un lavoro difficile e impegnativo visto il grande numero di dipendenti interessati. Andiamo avanti con la consapevolezza che oggi abbiamo reso più dignitoso e sicuro il lavoro e il futuro di tanti padri e madri di famiglia".

