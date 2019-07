Quinta circoscrizione, chiesta l'istituzione di uno sportello Tari a Borgo Nuovo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Istituire uno sportello Tari a Borgo Nuovo nei locali della Quinta circoscrizione di largo Pozzillo. E' quanto prevede una mozione, presentata da Umberto Lo Sardo (Forza Italia), approvata dal Consiglio di quartiere: "Premesso che come cittadino e consigliere della Quinta circoscrizione mi sono reso conto delle difficoltà che i cittadini-contribuenti, nel momento in cui si debbono recare presso gli uffici del Comune per chiedere informazioni di vario genere sulla Tari; premesso che l’area Tributi-Servizio Tari, molto diligentemente ha istituito sul sito internet del Comune di Palermo un portale servizi online e cliccando su un link si possono ottenere precise indicazioni circa i vari casi in cui può trovarsi il contribuente; premesso che digitalizzare i servizi tributari sia stato indispensabile e ha fatto si che le code da terzo mondo con file spaventose di contribuenti si vedano sempre meno; considerato, indubbiamente, che le indicazioni siano si preziose ma che non tutti i cittadini del territorio della Quinta circoscrizione possano avere la possibilità di utilizzare questo utile strumento; ritenuto che bisogna rendere più servizi ai cittadini che intendono normalizzare la propria posizione e quindi nello stesso tempo contribuire alla lotta all’evasione; considerato che alla Sesta circoscrizione è stato istituito uno sportello di cui è oggetto la presente, il Consiglio della Quinta circoscrizione impegna Il sindaco, l’assessore al ramo e l’amministrazione comunale affinché provvedano a predisporre tutti gli atti finalizzati all’istituzione di uno sportello decentrato Tari nei locali ubicati in Largo Pozzillo 7 a Borgo Nuovo".