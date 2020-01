Sportello Inps di via Duse chiuso a giorni alterni: “Scongiurare disagio per l’utenza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“In Circoscrizione abbiamo uno sportello Inps che fa ricevimento dal lunedì al venerdì. Tale prestazione, da quanto si apprende, a breve sarà erogata solo a giorni alterni, creando ovviamente un disagio per un territorio vasto come il nostro, che racchiude diversi quartieri palermitani. In tutte le sedi circoscrizionali sono presenti uffici decentrati dell’Inps. Non comprendo il motivo di una tale ridimensionamento. Erogando un servizio sporadico, l’utenza sarà in affanno, perché lo sportello sarà costretto a ridurre i tempi del ricevimento al pubblico. Invece di implementare per via di innumerevoli provvedimenti da evadere si pensa a ridurre? Chiediamo che tale decisione sia rivista per il bene dei palermitani”. A riferirlo è il vicepresidente della Settima circoscrizione, Fabio Costantino.