Spazzatura vicino al Teatro Massimo, M5s: "Orlando incapace di garantire decoro"

Cumuli di spazzatura a pochi metri dal Teatro Massimo e dalla zona pedonale di via Maqueda. È questa la situazione che ormai si ripete abitualmente anche nelle centralissime arterie di Palermo affollate da turisti e cittadini. Sull'emergenza rifiuti e sull'incapacità dell'amministrazione comunale di porre rimedio a un problema ormai all'ordine del giorno, si sono espressi i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, Ugo Forello, Giulia Argiroffi e Antonino Randazzo, commentando una fotografia che ritrae sacchetti della spazzatura accatastati alle spalle di uno dei principali luoghi d'interesse della città.

“Il sindaco di Palermo, dopo aver consegnato le periferie al degrado e all’emergenza rifiuti, si sta rivelando incapace di garantire anche quel minimo di parvenza di decoro nel centro città che un tempo assicurava nascondendo la polvere sotto il tappeto - dicono Forello, Argiroffi e Randazzo - Orlando parla tanto di rilancio turistico e culturale, ma la cartolina di Palermo che i turisti da settimane portano in giro per il mondo, quando tornano a casa, è quella di cumuli di spazzatura davanti ai nostri monumenti, musei e chiese. In questa foto scattata domenica mattina, mentre turisti e palermitani passeggiavano nei pressi del Teatro Massimo, c’è tutto il fallimento della gestione Orlando e della sua giunta”.