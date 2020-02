Tar sospende la Ztl notturna, Ferrandelli: "Sindaco riapra il dialogo con il Consiglio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il sindaco riapra il dialogo con il Consiglio, porti il Pgtu in aula e parli di mobilità cittadina nel suo complesso perché a traballare, credo che tra le righe lo abbia capito, è l’intera Ztl diurna e notturna". A parlare, il giorno dopo la sospensiva del Tar, è il leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli.

Secondo il consigliere, quella sulla Ztl non può essere ridotta ad una questione soltanto di orari o di dibattito tra favorevoli e contrari. "Prima di tutto - continua Ferrandelli - bisogna attrezzare la città di un piano traffico, di un piano parcheggi, di collegamenti pubblici efficienti e navette dalle zone di sosta, di controlli sulla movida e sulla sicurezza notturna da inserire non in provvedimenti di mobilità ma in un piano movida e nel piano commercio. L’amministrazione - prosegue il leader di Più Europa - non può continuare a procedere con provvedimenti spot o tampone e con risposte ad emergenze. Palermo necessita di programmazione condivisa con le parti sociali".

Ferrandelli conclude invitando Leoluca Orlando, a cambiare delega all’assessore Catania: "In quel ruolo porta di sicuro male".