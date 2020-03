Parcheggi a pagamento, il M5S: "Sospendere le zone blu come a Catania"

Stop alle zone blu, "almeno fino al 3 aprile". E' quanto chiede al sindaco Leoluca Orlando il gruppo del Movimento 5 Stelle.

I consiglieri comunali Antonino Randazzo, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco hanno trasmesso una nota al primo cittadino del capoluogo siciliano per richiedere la sospensione temporanea dei parcheggi a pagamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tale richiesta - si legge in una nota - oltre ad agevolare la popolazione, è pensata anche per non esporre gli ausiliari del traffico a rischi di contagio. La misura è stata già adottata da altri Comuni come Termini Imerese, Torino, Catania, Lecce".