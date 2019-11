Il sondaggio: "I palermitani bocciano ztl e tram, ma promuovono le isole pedonali"

Bocciatura per Ztl, tram, servizi di raccolta rifiuti e trasporto pubblico. Sollecitati più parcheggi e un aumento dei controlli per garantire la sicurezza nelle ore notturne. Pareri in maggioranza positivi, invece, per le pedonalizzazioni e i dehors. È il responso dell'iniziativa promossa dal coordinamento cittadino di Diventerà Bellissima (guidato da Eduardo De Filippis, Stefania Munafò e Giuseppe Amato) e dal movimento giovanile (coordinato da Jore Di Prima e Deborah Marino), che con un gazebo in via Magliocco ha raccolto tramite questionari in forma anonima i pareri di oltre 600 palermitani: 30% liberi professionisti, 30% dipendenti pubblici, 25% dipendenti privati e 15% disoccupati.

Dal coordinamento cittadino di Diventerà Bellissima sottolineano: "Abbiamo dato voce ai palermitani, perché il nostro metodo è quello di scendere in piazza tra le gente, invece di lanciare critiche da dietro una scrivania. I risultati del sondaggio parlano da soli, manifestando l'insoddisfazione di molti sulla qualità dei servizi pubblici a Palermo. Consegneremo l'esito dei questionari all'Amministrazione comunale. L'auspicio è che ne tenga conto, perché su temi così importanti non si può continuare a ignorare il parere dei cittadini".

Più in dettaglio, il 70 per cento dei partecipanti al sondaggio sostiene che le limitazioni al traffico (Ztl, zone blu e precedentemente targhe alterne) hanno prodotto effetti positivi molto limitati, l'80 per cento boccia la qualità del servizio di trasporto pubblico e oltre il 90 per cento sostiene che il tram non abbia ridotto il traffico. Chiesti a gran voce nuovi parcheggi, così come è auspicata pure la realizzazione della metropolitana.

Bocciato pure il servizio di pulizia nelle strade e solo il 31 per cento dei partecipanti al questionario ha giudicato positivamente la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Ben il 94 per cento reputa pericolosa Palermo nelle ore notturne e in molti sollecitano più controlli dei vigili urbani e il coinvolgimento di vigilantes privati e volontari.

Secondo il 57% degli intervistati le limitazioni del traffico e la pedonalizzazione di alcune arterie favoriscono il commercio. Promossa dal 71% la presenza dei dehors fuori dai locali, mentre l'88% sostiene che il Comune non ha aiutato i commercianti che sono in crisi a causa dei cantieri infiniti.

Sonora bocciatura per lo Sportello unico, l'Ufficio anagrafe e il sito internet del Comune (parere negativo per oltre l'85%). Inoltre il 91% degli intervistati ha dichiarato insufficiente il decentramento amministrativo nelle circoscrizioni. Infine, il 78% di chi ha partecipato al sondaggio promosso da Diventerà Bellissima ritiene indispensabile attivare partenariati tra pubblico e privato per la gestione degli impianti sportivi.

