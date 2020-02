Psicosi Coronavirus, Italia Viva è vicina alla comunità cinese: cena al ristorante Takumi

Italia Viva è vicina alla comunità cinese di Palermo e per dimostrarlo il capogruppo dei renziani a Sala delle Lapidi, Sandro Terrani, ha organizzato per questa sera, alle 21, una cena al ristorante Takumi di via Malaspina, 213. L'obiettivo della serata è combattere ogni allarmismo e mostrare solidarietà agli imprenditori che vivono in città e che stanno avendo delle pesanti ricadute economiche a causa della psicosi Coronavirus.

Alla cena saranno presenti gli 8 consiglieri comunali di Italia Viva, il senatore Davide Faraone, il deputato regionale, Edy Tamajo, i coordinatori provinciali Maria Rita Picone e Dario Chinnici e il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli. "Noi siamo sempre stati vicini alla comunità cinese di Palermo - afferma Sandro Terrani, capogruppo di Italia Viva - e lo saremo soprattutto in questo momento di allarmismo da parte di chi fa politica creando panico. Questi sono momenti in cui la politica deve trovare unità e non fare sciacallaggio innescando la psicosi". Domani alle 17 i componenti di Italia Viva incontreremo nuovamete i rappresentanti della comunità cinese con il sindaco Orlando a Palazzo delle Aquile.