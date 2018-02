Valeria Grasso: "Solidarietà ad Antonio Rubino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimo la mia più sentita vicinanza ad Antonio Rubino per le minacce subite" - così in una nota Valeria Grasso, testimone di giustizia e candidata del PD alla Camera nel Collegio Sicilia 1 - "In questo clima rarefatto dove i sentimenti più bassi sono solleticati dai professionisti dell'odio, nessun gesto di violenza può essere giustificato o passare inosservato" - continua - "Ad Antonio dico, non sei solo, hai una comunità dietro unita nei valori della tolleranza, del rispetto reciproco e della democrazia. Insieme siamo più forti di qualsiasi intimidazione." - conclude Valeria Grasso - "Alle energie positive della mia terra e del Paese voglio fare un appello, mettiamo insieme le nostre forze e creiamo un argine solido all'odio ed al fascismo che avanza nelle più disparate forme.