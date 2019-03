Sinistra Comune: Evola nuovo capogruppo in Consiglio, Catania cede il posto a Melluso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Al termine della partecipata assemblea straordinaria svoltasi ieri, Sinistra Comune ha espresso una valutazione complessivamente positiva sulla proposta di rilancio dell’esperienza di governo formulata da Leoluca Orlando. Dopo venti mesi di appannamento dell’azione politica ed amministrativa della città di Palermo e consapevoli che restano tanti ancora gli ambiti su cui è necessario migliorare la qualità dell’azione di governo, sappiamo che i prossimi anni saranno fondamentali per proseguire i processi di trasformazione della città e renderli irreversibili. Sinistra Comune raccoglie la sfida e mette a disposizione di questo progetto tutte le sue energie, perché intende essere protagonista di un cambiamento radicale e permanente e svolgere un funzione di guida nel governo della città nel 2022".

E' quanto si legge in una nota di Sinistra Comune, che "ha dato pieno mandato a Giusto Catania di svolgere la funzione di assessore della città di Palermo, con la certezza che la sua esperienza e passione politica possano essere risposta alle esigenze della città". Catania cederà in Consiglio il posto a Fausto Melluso, primo dei non eletti.

L’assemblea del movimento, su proposta del gruppo consiliare, ha eletto Barbara Evola capogruppo in Consiglio comunale, "consapevole che la sua competenza e lo sguardo femminile, di cui la città ha un enorme bisogno, possano rendere sempre più visibile ed efficace l’azione istituzionale della nostra comunità".