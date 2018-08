"Ferie e disagi agli uffici", il sindaco sospende il trasferimento dei dipendenti

Poche righe e un titolo eloquente: "Sospensione provvedimenti di trasferimento". Il sindaco Leoluca Orlando, con una nota firmata di suo pugno, "congela" gli spostamenti decisi con una delibera di Giunta e attuati la scorsa settimana con "effetto immediato" dall'assessore al Personale Gaspare Nicotri. La disposizione di servizio aveva scatenato numerose polemiche, soprattutto all'interno della maggioranza.

Ora lo stop, che il sindaco motiva così: "Tenuto conto - scrive Orlando - che detti trasferimenti, coincidendo con il periodo di ferie estive dei dipendenti, inevitabilmente provocano disagi agli uffici interessati che, già da tempo, hanno provveduto ad organizzare la turnazione del personale con i piani ferie". Il primo cittadino quindi dispone "fino a nuova determinazione, la sospensione di tutti i provvedimenti di trasferimento adottati in esecuzione della delibera di Giunta numero 66 del 2018".

Nella delibera di Giunta era stata messa nero su bianco "la riasssegnazione nell'area connaturale di appartenenza del personale le cui mansioni, secondo il profilo professionale posseduto, non sono compatibili con le attuali assegnazioni". La disposizione di servizio riguarda dipendenti del Comune assunti, ad esempio, come addetti ai servizi culturali e turistici piuttosto che tecnici, che negli anni sono andati a lavorare in altri uffici: dai gruppi consiliari alle commissioni, solo per citarne alcuni. Tutto insomma viene rimandato a settembre. Resta il fatto che il sindaco con la sua nota ha sconfessato l'operato di un suo assessore, Nicotri nella fattispecie.

"Accogliamo favorevolmente la sospensione dei trasferimenti - afferma Giulio Tantillo, capogruppo di Forza Italia -. Potenziare gli uffici dove manca il personale non può che trovarci d’accordo, ma trasferire i dipendenti con criteri discutibili depotenziando uffici e servizi non è buona amministrazione. Non entriamo nel merito di fatti gestionali ma compito del consigliere è assicurare e controllare la macchina amministrativa che risulta non efficiente".