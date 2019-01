Abusivi, Orlando sfrutta un cavillo: sì alla residenza per chi ha minori, anziani o disabili a carico

Adesso potranno avere un medico e i contratti di acqua e luce. Il sindaco Leoluca Orlando concede l'iscrizione all'Anagrafe a chi occupa abusivamente una casa, in presenza di minori, anziani o disabili. Lo fa sfruttando una legge nazionale: il comma 1 quater dell'articolo 5 del decreto 47/2014, in base al quale "il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a tutela delle condizioni igienico-sanitarie".

I primi due atti sono già stati firmati. E fanno già discutere. Con un cavillo, infatti, il sindaco tende la mano agli abusivi perché - in qualità di massima autorità sanitaria della città - è obbligato a tutelare la salute delle fasce deboli della popolazione: dai bambini ai portatori di handicap, passando per gli anziani. E siccome la mancanza della residenza impedisce un regolare contratto di acqua e luce, se ci sono bambini o disabili si rischia l'emergenza sanitaria.

In realtà gli abusivi che occupano gli alloggi popolari del Comune e dell'Iacp (3.700 famiglie in tutto) acqua e luce ce l'hanno, ma illegalmente. Una situzione nota da tutti e che grava sui conti delle aziende fornitrici. All'Amap, ad esempio, di allacci abusivi alla rete idrica ne sanno qualcosa. L'iscrizione all'Anagrafe però non è una sanatoria: i componenti del nucleo familiare rimarranno infatti abusivi.

La finanziaria regionale però consente a chi ha occupato un immobile di edilizia pubblica prima del 31 dicembre 2017 di mettersi in regola pagando con un piano rateale decennale gli importi arretrati (fino ad un massimo di cinque anni di canone arretrato) e potendo quindi anche godere del diritto di riscatto della casa.