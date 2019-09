I sindacati a Orlando: "Subito una riunione sulle partecipate"

Convocare un tavolo sulle partecipate del Comune. A rinnovare la richiesta al sindaco Leoluca Orlando sono Cgil, Cisl e Uil che oggi hanno inviato una lettera di sollecito al primo cittadino per dare seguito alla richiesta d'incontro già spedita a luglio. "Non si può più rinviare quel confronto che chiediamo da tempo - affermano il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore territoriale Uil Palermo Gianni Borrelli -. Il sindaco ci ascolti e convochi subito una riunione".

Obiettivo dei sindacati è "dar vita a quell'atteso percorso di rilancio del sistema dei servizi resi ai cittadini con una nuova visione d'insieme e di condivisione con la città che metta al centro il lavoro, la sua qualità, la sua durata e la sua sicurezza. Bisogna andare al cuore delle questioni centrali per la sopravvivenza di ogni azienda, per il bene dei lavoratori e dei cittadini, senza ulteriori ritardi - dicono -. A questo scopo si rende necessario elaborare un progetto complessivo per assicurare la qualità delle prestazioni, la tutela dei lavoratori e incrementare la lotta all'evasione".