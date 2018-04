Vandalismo e sicurezza sui bus, Amella (M5S): "Autisti sappiano che non sono soli..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Per noi è una priorità tutelare la sicurezza degli autisti degli autobus e quella dei fruitori del servizio. La decisione di Amat di aumentare i controlli attraverso vigilantes e forze dell'ordine è una scelta che il M5S approva". Lo ha dichiarato Concetta Amella, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Palermo e componente della commissione che si occupa delle Partecipate.

"Proprio qualche giorno fa - denuncia Amella - si è verificato l'ennesimo episodio di vandalismo, con sassi tirati a un bus della linea 806. E' giusto intervenire con delle azioni concrete per dare un segnale. Gli autisti Amat, in particolare, sappiano che non sono soli. La nostra preoccupazione, in qualità di portavoce in Consiglio Comunale, non è solo quella relativa alla sicurezza, ma anche alle ripercussioni che situazioni spiacevoli possono arrecare al nostro turismo. Non vogliamo che il turista in visita a Palermo, soprattutto in vista dell'estate, dopo aver portato a casa le foto-cartolina di monumenti e spazzatura, si ritrovi a doversi disgustare anche per esperienze traumatiche a bordo dei mezzi pubblici della città".