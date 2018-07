Sgombero campo nomadi, Chinnici (Pd): "Palermo volta pagina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’ordinanza del sindaco Orlando sullo sgombero del campo nomadi della Favorita, a Palermo, rappresenta l’ultimo atto di una brutta pagina della storia di questa città. Il trasferimento, graduale e concordato, di famiglie che per anni hanno vissuto in condizioni precarie non solo restituisce dignità a queste persone, che saranno accompagnate in un percorso di inserimento sociale, ma dimostra come Palermo sia una città aperta all’inclusione e all’integrazione. La città così volta pagina. All'amministrazione comunale, però, adesso spetta anche il compito di riqualificare l'area, restituendola alla fruizione della città". Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale.