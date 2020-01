Sesta circoscrizione, nasce in Consiglio il gruppo di Fratelli d'Italia

Nasce il gruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Sesta circoscrizione. Ne fanno parte i consiglieri Umberto Aresu, Antonio Nona e Alfredo Siino.

Aresu e Nona hanno da poche settimane abbandonato Forza Italia, in polemica con il partito; mentre Siino è entrato in Sesta circoscrizione con la lista per Palermo con Fabrizio. La cosituzione del gruppo di Fdi è stata ufficializzata stamane in Consiglio: Siino è stato eletto capogruppo.

"Aderiamo a Fratelli d'Italia - dichiarano i tre consiglieri - sposando il progetto politico di Giorgia Meloni, perché ne condividiamo i valori e gli ideali: la tutela della famiglia, ila difesa della patria e della cristianità, la tradizione nazionale, liberale e popolare. In circoscrizione ci impegnamo a continuare il mandato a favore della collettività".