Gettoni di presenza ai poveri? No della Sesta circoscrizione a mozione del M5S

La proposta, formalizzata in una mozione, era di destinare i "gettoni" di presenza non percepiti nei mesi di marzo e aprile all’acquisto di beni di prima necessità per sostenere le famiglie ancora in difficoltà per effetto del Coronavirus. Il Consiglio della Sesta circoscrizione l'ha però bocciata: 4 gli astenuti (Aresu, Nona, Pernice e Siino), 4 favorevoli (Tumbarello, Li Muli, Cannella e Valenti), 2 assenti (il presidente Maraventano e il consigliere Susinno, che ha lasciato la seduta mentre era in corso la votazione).

E così le somme non corrisposte ai consiglieri - perché la Sesta circoscrizione, causa Coronavirus, non si è riunita dall'11 marzo fino al 26 aprile - rimarranno nelle casse dell'amministrazione comunale. Con sommo disappunto di Daniela Tumbarello del M5S, che aveva presentato la mozione e che trovato l'appoggio - non sufficiente - dei colleghi Li Muli, Cannella e Valenti.

"Dispiace che gli altri colleghi non abbiano condiviso la bontà della mozione - dichiarano i tre consiglieri -. E' tuttora evidente che, anche se la 'fase 3' prevede la riapertura di tutte le attività, ci siano ancora numerose famiglie in emergenza sociale. Eppure i consiglieri di Fratelli d’Italia e il consigliere di Azione hanno ritenuto valida la mozione, affermando che non sia più necessario distribuire aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà, ma sarebbe meglio ridurre la Tari e l'Imu ai commercianti. Proposta che implicherebbe però una modifica del regolamento comunale".

Analoga mozione, che prevede spendere le indennità non percepite per aiutare i poveri, è stata approvata in Seconda circoscrizione. A presentarla è stato il consigliere Pasquale Tusa de M5S. I pentastellati la proporranno anche nelle altri Consigli di quartieri in cui sono rappresentati.