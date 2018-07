Rifiuti, la Regione cerca 25 consulenti: scoppia la polemica

La Regione cerca 25 consulenti esperti in tema di rifiuti e scoppia la polemica. Il gruppo Pd all’Ars ha presentato un’interrogazione parlamentare per avere chiarimenti sull'avviso pubblico per l'attuazione del progetto di azioni di assistenza e di supporto alla redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti pubblicato sulla Gurs concorsi. Gli esperti costeranno 1,5 milioni di euro. Il termine degli incarichi è fissato a dicembre 2019.

"Il personale del dipartimento rifiuti o di altri ambiti o enti della Regione - spiega il capogruppo Giuseppe Lupo - è specializzato proprio in questo campo. Inoltre, l'interpello che ha preceduto l’avviso è stato solo una settimana sul sito e così non è pervenuta nessuna candidatura". Secondo i parlamentari del Partito democratico "si sta rimettendo in moto il meccanismo dei bacini di consulenti esterni con possibili proroghe già previste e quindi ci si avvia verso la creazione di nuovi precari". L’interrogazione del Pd è stata inviata per conoscenza al procuratore di Palermo, al presidente della Corte dei conti, all’assessore regionale per l’Energia e al dirigente generale del dipartimento Acque e rifiuti.

L'avviso integrale è visionabile sul sito della Regione. Pubblicato anche il bando per la selezione, per titoli e colloquio, di un assistente di programma junior per il segretariato congiunto del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Va Italia Malta. Le domande vanno inviate entro trenta giorni al Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione siciliana.