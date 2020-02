Segreteria regionale Pd Sicilia, Antonio Ferrante presenta la sua candidatura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I giochi sono fatti. L’attivista per i diritti civili Antonio Ferrante, nato a Palermo il 31 gennaio 1976, ha presentato la sua candidatura per la segreteria regionale del Partito democratico in Sicilia alla Commissione regionale del partito. "In attesa della verifica da parte della commissione – dice Ferrante - voglio ringraziare le amiche ed agli amici che con la loro sottoscrizione hanno resa possibile la nostra candidatura, ora comincia la sfida vera".

"Sarà - continua Ferrante - un congresso vero che vedrà da una parte il parlamentare tra i più attivi, presenti e produttivi dell'Ars e, dall'altra, il dirigente tra i più attivi e presenti sui territori. Una sfida che vogliamo vincere ma che, comunque finirà, restituirà ai nostri sostenitori e alla Sicilia un Pd finalmente unito, forte, concreto e pronto per vincere già alle prossime amministrative. Ringrazio il commissario Losacco per il lavoro svolto e faccio un grande in bocca al lupo a tutti noi".