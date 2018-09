Audizione in consiglio di Cimino, Ferrandelli attacca: "Orlando dov'era? Seduta a vuoto"

Ieri sera a Sala delle Lapidi era in programma l'audizione del neo amministratore unico di Amat, Michele Cimino. Audizione che secondo il consigliere Fabrizio Ferrandelli sarebbe dovuta avvenire alla presenza del sindaco Orlando, assente dall'aula. Da lì la bagarre politica che ha portato a due sospensioni e poi alla caduta del numero legale. Risultato? Seduta andata a vuoto. "Ennesima seduta di consiglio comunale - commenta Ferrandelli - andata a vuoto. Come si può pensare di aprire un dibattito senza interlocutori? Sindaco e giunta disertano ancora l'aula, dimostrando mancanza di rispetto nei confronti della città e dei cittadini".

Sinistra Comune attacca il leader de I Coraggiosi: "La minoranza, e in particolare il consigliere Ferrandelli, da mesi - commenta il capogruppo Giusto Catania - agita le acque della politica cittadina facendo 'terrorismo' sulle condizioni finanziarie dell’azienda Amat. Nel momento in cui si sarebbe potuto fare chiarezza in Consiglio comunale sugli obiettivi e le potenzialità dell’azienda dei trasporti palermitana viene impedito al nuovo amministratore unico di Amat di parlare in Consiglio comunale, adducendo scuse e motivazioni fuorvianti. Evidentemente si lavora allo sfascio raccontando frottole alla città: sarebbe stato utile per il consiglio comunale e per i palermitani ascoltare in aula Michele Cimino che avrebbe potuto fare chiarezza sul futuro di Amat, sgomberando il campo da rappresentazioni falsate della realtà. Questa vicenda ha plasticamente evidenziato gli obiettivi di Ferrandelli e della minoranza che, invece di occuparsi dei problemi reali della città, tendono a rappresentare in modo catastrofico la difficile azione di governo della città di Palermo".